Mopedflucht vor Polizei endet mit Unfall und Festnahme

Die Flucht eines Mopedfahrers vor der Polizei im südbadischen Ortenaukreis ist mit Unfall und Festnahme geendet. Die Polizei wollte nach eigenen Angaben den 17-Jährigen wegen fehlender Beleuchtung nahe Allmannsweier anhalten, als er beschleunigte und versuchte zu entkommen. Die Beamten verfolgten ihn und fanden zunächst nur den verunfallten Roller samt privaten Gegenständen des Fahrers.

Da sie befürchteten, dass der 17-Jährige verletzt sein könnte, suchten sie ihn mithilfe eines Polizeihubschraubers. Sie fanden den jungen Mann nach weiteren Angaben schließlich leicht verletzt hinter einem Erdhügel. Die Hintergründe der Flucht sowie der Unfallhergang werden ermittelt.