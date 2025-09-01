Jugendliche attackieren Senioren mit Steinen und totem Fisch

Mit Steinen und einem toten Fisch haben Jugendliche zwei Senioren in Überlingen (Bodenseekreis) attackiert. Zunächst hätten die Jugendlichen einen 73-Jährigen angesprochen und mit Steinen angegriffen, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde dabei leicht am Kopf verletzt. Anschließend lief die fünf bis sechsköpfige Gruppe davon.

Mehr als zwei Stunden später soll ein Jugendlicher einen 75-Jährigen mit einem toten Fisch geschlagen haben. Zeugen hätten den Täter zunächst gestellt. Jedoch habe der den Senior erneut attackiert und sei dann mit seinem Begleiter geflüchtet.

Woher die Jugendlichen den Fisch hatten, war laut Polizei bislang unklar. Ob die zwei Jugendlichen auch am ersten Fall beteiligt waren, muss den Angaben zufolge noch geklärt werden. Die Ermittler fahnden nach den Tätern und suchen nach Zeugen.