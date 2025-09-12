Bellender Hund verhindert Autodiebstahl

Ein bellender Hund hat in Niedernhall (Hohenlohekreis) einen Autodiebstahl verhindert. Die Besitzer des Hundes wurden durch das Bellen in der Nacht aufgeweckt, wie die Polizei mitteilte. Als sie nachsahen, warum der Hund laut wurde, bemerkten sie mehrere Menschen, die sich an ihrem Auto zu schaffen machten. Auch die Täter bemerkten den Hund und rannten davon. Sie flüchteten in einem Auto. Laut Polizei haben die Unbekannten das Schlüsselsignal des Autos verlängert. Sie öffneten zuvor bereits eine Tür des Fahrzeugs.

