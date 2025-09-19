Unbekannter schlägt Mann und wünscht «schönen Tag»

In Mannheim hat ein Unbekannter einem Mann ins Gesicht geschlagen, ihm anschließend aufgeholfen und einen «schönen Tag» gewünscht. Warum er den 72-Jährigen schlug, ist nicht bekannt, wie die Polizei mitteilte. Der Unbekannte soll demnach am Donnerstagabend zwischen zwei Autos aufgetaucht sein. Dann schlug er der 72-Jährigen mit der Faust, sodass dieser umfiel. Daraufhin half er ihm auf, wünschte einen «schönen Tag» und verschwand. Der 72-Jährige kam vorsorglich in eine Klinik.

