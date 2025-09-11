DFB-Kapitän Kimmich startet eigene Fußball-Akademie

Nationalmannschafts-Kapitän Joshua Kimmich eröffnet eine Fußball-Akademie. Die «Kimmich Academy» in Rottweil, dem Heimatort des 30 Jahre alten Profis des FC Bayern München im Schwarzwald, soll Kindern von sechs bis 14 Jahren die Möglichkeit eröffnen, auf Topniveau trainieren zu können. Und das ohne die Heimatregion, die Familie oder den Heimatverein verlassen zu müssen.

Der Startschuss erfolgt an diesem Sonntag mit einem Fußball-Camp in Kimmichs Geburtsort und unweit seines Heimatvereins. 120 Mädchen und Jungen nehmen teil, der Auftakt ist ausgebucht, wie der Website (www.kimmich-academy.com) zu entnehmen ist. «Ich habe selbst erlebt, wie wichtig es ist, die richtigen Bedingungen zu haben, um sich zu entwickeln – sportlich und persönlich», äußert Kimmich in einer Pressemitteilung.

Genau das wolle er mit seiner Initiative jungen Talenten in seiner Heimatregion ermöglichen. Die Akademie solle ein Ort sein, «an dem Kinder ihren Weg im Fußball gehen können, ohne ihr vertrautes Umfeld verlassen zu müssen».

Kimmich: «Aus dem Schwarzwald in die Bundesliga»

Das Angebot umfasst Trainingscamps, individuelles Fördertraining für Gruppen und Einzelne sowie Turniere. Mit einer eigenen Auswahl soll die Akademie auch gegen die besten Nachwuchsteams aus ganz Deutschland antreten.

«Aus dem Schwarzwald in die Bundesliga. Natürlich wäre es schön, wenn wir dazu als Academy einen Beitrag leisten», sagt der 102-malige Nationalspieler. Getragen wird das Projekt auch von lokalen Partnern.