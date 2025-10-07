Icon Menü
Tauben-Schmuggler: Zoll stoppt Mann mit 70 Zuchttauben im Gepäck

Tauben-Schmuggler

Zoll stoppt Mann mit 70 Zuchttauben im Gepäck

In einem Kleintransporter bringt ein Mann aus der Schweiz 70 Tauben nach Deutschland. Doch er hat keine Erlaubnis dafür und die geforderten Abgaben kann er nicht zahlen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Tauben wurden zum Empfänger nach Hamburg gebracht. (Symbolbild)
    Die Tauben wurden zum Empfänger nach Hamburg gebracht. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa

    Der Zoll hat einen Mann kontrolliert, der 70 Zuchttauben über die Schweizer Grenze nach Deutschland eingeschmuggelt hatte. Der 31-Jährige gab an, einen Teil der Tauben nach Hamburg liefern zu müssen, wie die Polizei mitteilte. Auf einem Parkplatz in der Schweiz habe er 53 der Tiere bekommen, ehe er Ende September in Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) vom Zoll kontrolliert wurde. Die anderen 17 Tauben hatte er demnach in Frankreich geladen, um sie nach Rumänien zu bringen.

    Die Beamten setzten Einfuhrabgaben von mehr als 1.800 Euro fest. Diese konnte der Fahrer nicht bezahlen. Da der Zoll die Tiere nicht artgerecht unterbringen konnte, durften die Vögel nach Hamburg transportiert werden. Bis die Abgaben gezahlt werden, dürfen die Tauben nur gepflegt und versorgt werden. Ein Verkauf oder die Teilnahme an Zuchtprogrammen ist verboten.

