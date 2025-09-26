Icon Menü
Tettnang: Unfall mit Chemikalien in Molkereibetrieb – wohl Verletzte

Tettnang

Unfall mit Chemikalien in Molkereibetrieb – wohl Verletzte

In einem Molkereibetrieb soll es einen Unfall mit Reinigungschemikalien gegeben haben. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Menschen verletzt.
Von dpa
    Ein Rettungshubschrauber ist zu einem mutmaßlichen Unfall mit Chemikalien geflogen. (Symbolbild)
    Ein Rettungshubschrauber ist zu einem mutmaßlichen Unfall mit Chemikalien geflogen. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

    In einem Molkereibetrieb in Tettnang (Bodenseekreis) ist es nach ersten Erkenntnissen zu einem Unfall mit Reinigungschemikalien gekommen, wobei mehrere Menschen verletzt worden sein sollen. Wie viele genau und wie schwer die Verletzungen sind, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Auch die Feuerwehr sei mit einem größeren Aufgebot vor Ort.

    Die Feuerwehr hat das Gebäude am frühen Nachmittag belüftet. Es wurden keine gefährlichen Werte in der Luft gemessen. Mit welcher Art von Chemikalie es genau zu dem Unfall kam und was konkret passiert war, blieb vorerst unklar.

