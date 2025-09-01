Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Tier-Notfall: Hamster ohne Futter und Trinken ausgesetzt

Tier-Notfall

Hamster ohne Futter und Trinken ausgesetzt

Ein Hamster wird neben einer Bushaltestelle ausgesetzt und tagelang sich selbst überlassen. Warum der Tierarzt keine andere Wahl hatte, als ihn einzuschläfern.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei wurde nach dem Fund gerufen. (Symbolbild)
    Die Polizei wurde nach dem Fund gerufen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Tagelang musste ein ausgesetzter Hamster ohne Futter und Wasser an einer Bushaltestelle in Rastatt ausharren. Das Tier sei mitsamt seinem Käfig dort wahrscheinlich schon mindestens zwei Tage gestanden, teilte die Polizei mit. Es sei zusätzlich schon seit einiger Zeit vernachlässigt worden. Der Hamster wurde nach dem Notruf eines Mannes zu einem Tierarzt gebracht. Dort gab es die traurige Nachricht: Weil das Tier von vielen Milben und Maden befallen war, musste es eingeschläfert werden. Zeugen werden nun gesucht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden