Mini-Hippo Toni ist gut in Frankreich angekommen

Zwergflusspferd Toni aus dem Berliner Zoo hat den Umzug ins elsässischen Mulhouse in Frankreich gut überstanden. «Der Transport verlief problemlos und ganz entspannt», teilte der Berliner Zoo in einem Beitrag auf Instagram mit. Die französischen Tierpfleger hätten Toni herzlich empfangen.

In Mulhouse sei eine neue Anlage für Zwergflusspferde entstanden, sagte eine Zoo-Sprecherin aus Berlin. Vor kurzem sei bereits ein männliches Mini-Hippo mit dem Namen Voobadee eingezogen. In etwa zwei Jahren könne es Nachwuchs geben, so die Hoffnung.

Toni wurde in Berlin von vielen Gästen verabschiedet

Der 24. August war der letzte Tag, an dem Besucherinnen und Besucher Toni in Berlin sehen konnten. Zahlreiche Menschen kamen, um sich zu verabschieden. Toni hat sich in den vergangenen Monaten zu einem kleinen Internetstar entwickelt. Die Videoaufnahmen des winzigen Hippos, kurz nach der Geburt am 3. Juni 2024, gingen viral. Mehr als 20.000 Namensvorschläge aus aller Welt erreichten damals den Zoo.

In Berlin gab es schon vor Tonis Geburt Nachwuchs bei den Zwergflusspferden. Allerdings hielten Besucherinnen und Besucher ihn nach Angaben des Zoos oft für Jungtiere der großen Flusspferde.

Vor der Abreise wurde Toni an die Transportbox gewöhnt. Foto: -/Zoo Berlin/dpa