Pfoten statt Badelatschen – Hundeschwimmen im Freibad

Menschen müssen draußen bleiben: Nach Abschluss der Freibadsaison haben Hunde im Panorama Bad in Freudenstadt geplanscht. Dafür wurde sogar extra der Chlorgehalt im Wasser gesenkt, wie die Veranstalter erklärten. Sechs Stunden lang konnten die Vierbeiner ins Wasser.

Das Panorama Bad hat das Hundeschwimmen zum siebten Mal angeboten. Auch andere Freibäder ermöglichen großen und kleinen Hunden gleichermaßen nach dem Ende der Saison einen Sprung ins kühle Nass.

Teilnehmen durften im Panorama Bad nur Tiere mit gültigem Impfausweis, einer aktuellen Hundemarke sowie einer Haftpflichtversicherung. Der Eintritt kostete einen – Euro für Herrchen, Frauchen und Gäste war er umsonst. Ihnen boten Ausstellerinnen und Ausstellern Informationen etwa zur Ernährung und Gesundheit sowie zu Training und Therapie von Hunden.

Sechs Stunden lang konnten die Vierbeiner ins Wasser mit extra verringertem Chlorgehalt. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Der Eintritt kostete einen Euro – für Herrchen, Frauchen und Gäste war er umsonst. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Das Panorama Bad bot das Hundeschwimmen zum siebten Mal an. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Ohne Impfpass und Hundemarke ging es für die Vierbeiner nicht in Wasser. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa