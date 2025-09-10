Kaninchenkrankheit in Offenburg nachgewiesen

In Offenburg (Ortenaukreis) ist die hochansteckende Kaninchenkrankheit Rabbit Haemorrhagic Disease (RHD) aufgetreten. Die Virusinfektion führt bei Kaninchen innerhalb kürzester Zeit zum Tod, wie die Stadt mitteilte.

Übertragen werde das Virus vor allem durch Stechmücken sowie durch den Kontakt mit Sekreten infizierter Tiere. Für Menschen sowie für Hunde und Katzen bestehe keine Gefahr. Nur für andere Kaninchen sei die Krankheit tödlich.

Da Wildkaninchen laut Stadt in der Regel in ihren Bauen versterben, wird nur ein geringer Teil der verendeten Tiere tatsächlich gefunden. Wer jedoch ein verendetes Kaninchen findet, soll dies an die Technischen Betriebe Offenburg melden.