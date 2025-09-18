Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Tödlich verunglückt: Mensch stirbt bei Unfall in Kreis Heilbronn

Tödlich verunglückt

Mensch stirbt bei Unfall in Kreis Heilbronn

Ein Auto prallt in Bad Rappenau gegen eine Autobahn-Unterführung, überschlägt sich und fängt an zu brennen. Für die Person am Steuer kommt jede Hilfe zu spät.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Identität der oder des Toten ist noch nicht klar. (Symbolbild)
    Die Identität der oder des Toten ist noch nicht klar. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

    Bei einem schweren Unfall in Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) ist ein Mensch gestorben. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Person am Mittwochabend mit dem Auto auf der Dorfstraße Richtung Fürfeld unterwegs, teilte die Polizei mit. Aus bisher ungeklärter Ursache sei sie nach links von der Straße abgekommen und gegen eine Unterführung der Autobahn 6 gefahren. Der Wagen habe sich überschlagen und Feuer gefangen. Für die Person im Auto sei jede Hilfe zu spät gekommen.

    Noch ist unklar, um wen es sich bei der oder dem Toten handelt, so die Polizei. Die Straße sei wegen der Brandschäden voraussichtlich bis in den Tag hinein voll gesperrt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden