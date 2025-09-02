Mann fährt gegen Mauer und stirbt

Ein 34 Jahre alter Mann ist auf einer Bundesstraße mit seinem Wagen gegen eine Mauer gefahren und gestorben. Er sei in der Nähe von Aglasterhausen (Neckar-Odenwald-Kreis) aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und ungebremst gegen die Mauer geprallt, wie die Polizei weiter berichtete. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Die Bundesstraße 292 blieb nach dem Unfall am frühen Morgen bis gegen 11.00 Uhr gesperrt.

