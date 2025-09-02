Icon Menü
Tödlicher Unfall: Mann fährt gegen Mauer und stirbt

Tödlicher Unfall

Mann fährt gegen Mauer und stirbt

Ein Autofahrer prallt auf einer Bundesstraße bei Aglasterhausen gegen eine Mauer und stirbt noch am Unfallort. Die Ursache ist laut Polizei bislang unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Nach dem tödlichen Unfall wurde die Bundesstraße gesperrt. (Archivbild)
    Nach dem tödlichen Unfall wurde die Bundesstraße gesperrt. (Archivbild) Foto: David Inderlied/dpa

    Ein 34 Jahre alter Mann ist auf einer Bundesstraße mit seinem Wagen gegen eine Mauer gefahren und gestorben. Er sei in der Nähe von Aglasterhausen (Neckar-Odenwald-Kreis) aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und ungebremst gegen die Mauer geprallt, wie die Polizei weiter berichtete. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Die Bundesstraße 292 blieb nach dem Unfall am frühen Morgen bis gegen 11.00 Uhr gesperrt.

