Zwei Männer sterben bei Unfall im Alb-Donau-Kreis

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Alb-Donau-Kreis sind am Morgen zwei Männer ums Leben gekommen. Zur Identität der Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Die Bundesstraße 311 zwischen Öpfingen und Oberdischingen ist aktuell gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Die Bergung der Unfallopfer dauere an, hieß es. Nach Polizeiangaben war eventuell ein missglücktes Überholmanöver die Unfallursache.
Tödlicher Unfall
