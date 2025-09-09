Kleiner Junge trickst Seniorin aus und bestiehlt sie

Mit einem gewieften Trick hat ein kleiner Junge die Handtasche einer gutgläubigen Seniorin gestohlen. Das Kind habe bei der 86-Jährigen in Radolfzell (Kreis Konstanz) an der Haustür geklingelt und gefragt, ob es die Toilette nutzen dürfe, teilte die Polizei mit. Nachdem der Junge dann am Mittwoch wieder gegangen war, bemerkte die Seniorin, dass ihre Handtasche fehlt.

Kurz zuvor sei der Junge bereits bei der Seniorin gewesen und habe nach einem Glas Wasser gefragt. Bei der Polizei gab die Frau an, dass das Kind etwa zehn Jahre alt gewesen sei. Die Beamten ermitteln nun zu dem bislang unbekannten Jungen und suchen nach Zeugen.