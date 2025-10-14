Icon Menü
Mann brutal überfallen - Polizei nimmt drei Verdächtige fest

Erst brutal überfallen, dann Wohnung von 24-Jährigem ausgeräumt: In Villingen-Schwenningen laufen Ermittlungen gegen mehrere Verdächtige nach einer Gewalttat.
Von dpa
    Mann entführt und überfallen (Archivbild)
    Mann entführt und überfallen (Archivbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

    Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die einen 24 Jahre alten Mann überfallen, schwer verprügelt und an einem Zeltplatz in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) ausgesetzt haben sollen. Dann räumten sie den Angaben zufolge gemeinsam mit zwei weiteren noch flüchtigen Verdächtigen die Wohnung ihres schwer verletzten Opfers aus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft weiter mitteilten. Der 24-Jährige war nach der Tat Anfang Oktober von Rettungskräften entdeckt worden, weil die mutmaßlichen Täter zuvor den Notruf gewählt hatten. Die drei bereits Festgenommenen im Alter von 19, 20 und 21 Jahren waren mithilfe der Kantonspolizei Basel gefasst worden. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Die Kripo richtete eine Ermittlungsgruppe ein.

