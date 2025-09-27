Icon Menü
Unfälle: Auto prallt gegen Baum - drei Menschen verletzt

Unfälle

Auto prallt gegen Baum - drei Menschen verletzt

In Ravensburg kommt ein Auto von der Straße ab und prallt gegen einen Baum - mit schwerwiegenden Folgen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Ursache für den Unfall in dem Ravensburger Ortsteil Oberzell war zunächst unbekannt. (Symbolbild)
    Die Ursache für den Unfall in dem Ravensburger Ortsteil Oberzell war zunächst unbekannt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Drei Menschen sind bei einem Autounfall in Ravensburg schwer verletzt worden. Das Fahrzeug war Polizeiangaben zufolge am Nachmittag innerorts von der Straße abgekommen, wie ein Polizeisprecher sagte. Es sei dann gegen einen Zaun und schließlich gegen einen Baum geprallt. Zwei Insassen wurden demnach schwer verletzt, eine weitere Person mittelschwer. Wie es zu dem Unfall gekommen war, war zunächst unklar.

