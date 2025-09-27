Auto überschlägt sich - Fahrer ohne Führerschein verletzt

Ein 31 Jahre alter Autofahrer hat sich bei Vöhrenbach (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit seinem Wagen überschlagen und erlitt mittelschwere Verletzungen. Der Mann besaß keinen gültigen Führerschein, wie die Polizei mitteilte. Weil der Verdacht auf Alkoholeinfluss besteht, ordneten die Beamten eine Blutprobe an.

Der Mann kam zunächst von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Erderhebung. Sein Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 31-Jährige konnte sich selbst aus dem Auto befreien und kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Beamten vermuten laut einem Polizeisprecher neben Alkoholisierung zu hohe Geschwindigkeit als Ursache für den Unfall.