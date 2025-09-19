Autofahrer verliert Kontrolle und prallt gegen Bäume

Bei einem Überholmanöver hat ein Autofahrer in Malsch (Kreis Karlsruhe) die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen zwei Bäume geprallt. Rettungskräfte mussten den 29-Jährigen aus dem Fahrzeug schneiden, wie eine Polizeisprecherin sagte. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden.

Am Donnerstagabend fuhren nach ersten Erkenntnissen der Polizei drei Autos hintereinander, als die beiden hinteren Fahrer nach dem Ortsausgang zeitgleich zum Überholen ansetzten. Dabei seien die Wagen leicht zusammengestoßen.

Der 29-Jährige sei mit seinem Auto in den Grünstreifen geraten und gegen die Bäume geprallt. Sein Wagen wurde den Angaben zufolge komplett zerstört. Die Höhe des entstandenen Schadens war laut der Polizeisprecherin zunächst unklar.