Betrunkene rammt Streifenwagen bei Polizeikontrolle

Bei einer Verkehrskontrolle in Karlsruhe hat eine Autofahrerin beim Parken einen stehenden Streifenwagen gerammt. Die 54-Jährige habe beim Versuch, den Wagen am Fahrbahnrand zu parken, mehrfach rangiert und sei dabei mit dem stehenden Auto der Beamten kollidiert, teilte die Polizei mit. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von rund 1,6 Promille. Die betrunkene Fahrerin muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.
Unfälle
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden