Frontalzusammenstoß auf B35 mit mehreren Verletzten

Unfälle

Frontalzusammenstoß auf B35 mit mehreren Verletzten

Drei kaputte Autos, vier Verletzte: Das ist die Bilanz eines Unfalls nahe Karlsruhe. Wie kam es dazu?
Von dpa
    Insgesamt verletzten sich alle viel an dem Zusammenprall beteiligten. (Symbolbild)
    Insgesamt verletzten sich alle viel an dem Zusammenprall beteiligten. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Nahe Karlsruhe sind bei einem Verkehrsunfall vier Menschen verletzt worden. Ein 62-Jähriger war nach Polizeiangaben am Samstagabend auf der Bundesstraße 35 zwischen Neudorf und Graben mit dem Auto in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß er mit dem Fahrzeug eines 50-Jährigen zusammen und geriet dann auch noch frontal in den Wagen eines 55-Jährigen.

    Beide entgegenkommenden Fahrzeuge wurden nach rechts in einen Wildzaun geschleudert. Der mutmaßliche Unfallverursacher und eine 36 Jahre alte Mitfahrerin aus einem der entgegenkommenden Autos erlitten leichte Verletzungen - die beiden anderen Fahrer wurden schwer verletzt. Alle Beteiligten kamen in Krankenhäuser.

    Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 32.000 Euro. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar.

