Unfälle: Fünfjähriger fällt beim Spielen aus Fenster

Unfälle

Fünfjähriger fällt beim Spielen aus Fenster

Drei Kinder spielen an dem Fenster eines Hauses. Plötzlich kommt es zu einem folgenschweren Unfall.
Von dpa
    Mit einem Hubschrauber wurde ein Notarzt zu der Unglücksstelle geflogen. (Symbolbild)
    Mit einem Hubschrauber wurde ein Notarzt zu der Unglücksstelle geflogen. (Symbolbild) Foto: Frank Hammerschmidt/dpa

    Ein fünf Jahre alter Junge ist in Günzburg beim Spielen aus dem Fenster eines Hauses gestürzt und hat sich schwer verletzt. Er fiel rund 2,2 Meter tief aus dem Obergeschoss auf den Betonboden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

    Sanitäter brachten den Jungen am Samstag in eine Kinderklinik. Ein Notarzt wurde mit einem Helikopter an den Unglücksort geflogen. Die Spielgefährten des Jungen waren den Angaben zufolge sieben und acht Jahre alt. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallhergang.

