Unfälle: Kilometerlanger Stau nach Unfall auf A6

Unfälle

Kilometerlanger Stau nach Unfall auf A6

Mehrere Fahrzeuge kollidieren auf der Autobahn - der Verkehr wird stark beeinträchtigt.
Von dpa
    In Richtung Mannheim wurden mehrere Spuren der A6 nach dem Unfall gesperrt. (Symbolbild)
    In Richtung Mannheim wurden mehrere Spuren der A6 nach dem Unfall gesperrt. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

    Ein Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen hat auf der Autobahn 6 bei Wiesloch (Rhein-Neckar-Kreis) für einen kilometerlangen Stau gesorgt. Die Fahrzeuge waren aus zunächst unbekannten Gründen zwischen Sinsheim und der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg kollidiert, wie eine Polizeisprecherin sagte. In Richtung Mannheim wurden nach dem Unfall zunächst zwei der drei Fahrspuren gesperrt. Etwas später konnte zunächst eine der Spuren wieder freigegeben werden, sagte die Sprecherin.

    Die Unfallaufnahme und Ermittlungen dauerten an, Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

