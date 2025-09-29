Lastwagen kippt mit Container um

Ein Lastwagen ist mitsamt Container in Stuttgart umgekippt. Zu dem Unfall kam es nach ersten Erkenntnissen beim Be- oder Entladen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Verletzt wurde niemand. Näheres war zunächst unklar.

