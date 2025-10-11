Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Unfälle: Linienbus kollidiert mit Auto - zwei Leichtverletzte

Unfälle

Linienbus kollidiert mit Auto - zwei Leichtverletzte

Ein Linienbusfahrer überquert eine Kreuzung. Doch eigentlich hat eine Autofahrerin Vorfahrt. Es kommt zum Zusammenstoß.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Unfall geschah am Freitagabend. (Symbolbild)
    Der Unfall geschah am Freitagabend. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Beim Zusammenstoß eines Busses mit einem Auto sind in Waiblingen im Rems-Murr-Kreis zwei Frauen leicht verletzt worden. Die beiden saßen in dem Linienbus, wie die Polizei mitteilte. Der 42 Jahre alte Busfahrer habe einer 41-jährigen Autofahrerin an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen, daraufhin kam es am Freitagabend zu der Kollision. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 12.000 Euro.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden