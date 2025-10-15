Milchlaster kippt um – 1.000 Liter Milch ausgelaufen

Ein Milchlaster ist in Staig südlich von Ulm umgekippt und hat rund 1.000 Liter Milch verloren. Die Beamten schätzten den Schaden auf rund 25.000 Euro, wie die Polizei im Alb-Donau-Kreis mitteilte. Demnach geriet der 26-jährige Fahrer am Dienstag mit seinem Fahrzeug an der Landesgrenze zu Bayern in den Grünstreifen, als ihm ein weiterer Lastwagen entgegenkam und er die Situation falsch einschätzte. Eine Mitarbeiterin des Landratsamts stellte keine Gefährdung für die Umwelt fest. Verletzt wurde niemand.

