Unfälle: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Unfälle

Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein Pkw und ein Motorrad kollidieren, beide Fahrzeuge geraten in Brand. Während der Autofahrer leicht verletzt wird, kommt der Motorradfahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus.
Von dpa
    Einsatzkräfte bereiten den Abtransport eines Unfallfahrzeugs vor.
    Einsatzkräfte bereiten den Abtransport eines Unfallfahrzeugs vor. Foto: Reinert/swd-medien/dpa

    Ein Motorradfahrer ist beim Zusammenprall seines Fahrzeugs mit einem Auto im Landkreis Sigmaringen schwer verletzt worden. Nach dem Unfall bei Krauchenwies sei der 1980 geborene Mann per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Der 72 Jahre alte Pkw-Fahrer wurde den Angaben zufolge leicht verletzt. Beide Fahrzeuge gerieten durch den Unfall in Brand und wurden stark beschädigt. Lebensgefahr bestand bei dem Motorradfahrer nicht, wie es hieß. Die Unfallursache war zunächst unklar.

