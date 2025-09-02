Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Unfälle: Rätsel um tote Frau mit Schwimmbrille im Bodensee

Unfälle

Rätsel um tote Frau mit Schwimmbrille im Bodensee

Warum ging eine 42-jährige Nigerianerin mit Schwimmflossen und Schwimmbrille ins Wasser? Die Polizei sucht nach Antworten zum Tod der Frau bei Rorschach in der Schweiz.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei sucht Zeugen im Fall eines Leichenfunds am Bodensee. (Symbolbild)
    Die Polizei sucht Zeugen im Fall eines Leichenfunds am Bodensee. (Symbolbild) Foto: Christiane Oelrich/dpa

    Eine Leiche mit Schwimmbrille im Bodensee gibt der Schweizer Polizei Rätsel auf. Die Frau war schon vergangene Woche beim Segelhafen Rorschach tot aufgefunden worden, wie die Polizei St. Gallen mitteilte. Zur Ermittlung der Todesumstände hofft die Polizei aber nun auf Zeugen, die die Frau womöglich am Abend des 27. August gesehen haben.

    Nach den Ermittlungen handelt es sich um eine 42-jährige Nigerianerin, die nicht in der Region lebte. Sie soll eine Tasche mit Habseligkeiten am Ufer deponiert haben und dann in Unterwäsche mit Schwimmflossen und Schwimmbrille ins Wasser gegangen sein. Ob sie allein oder mit anderen Personen unterwegs war, sagte die Polizei im Kanton St. Gallen nicht.

    Rorschach liegt etwa 20 Kilometer Luftlinie südlich von Friedrichshafen an der Schweizer Seite des Bodensees.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden