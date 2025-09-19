Icon Menü
Unfälle: Schwerer Lkw-Unfall auf A6 – Autofahrer stirbt

Unfälle

Schwerer Lkw-Unfall auf A6 – Autofahrer stirbt

Ein Auto wird zwischen zwei Sattelzügen eingeklemmt. Der Fahrer kommt dabei um. Auch für einen weiteren Mann besteht laut Polizei kaum Hoffnung.
    Die Feuerwehr muss einen Lkw-Fahrer aus dem Führerhaus schneiden. (Archivbild)
    Die Feuerwehr muss einen Lkw-Fahrer aus dem Führerhaus schneiden. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa

    Bei einem Unfall mit mehreren Sattelzügen auf der Autobahn 6 ist ein Auto dermaßen in einen der Lastwagen gedrückt worden, dass der Fahrer ums Leben kam. Der Unfallverursacher, der mit seinem Lkw an einem Stauende bei Bad Rappenau (Landkreis Heilbronn) auf einen zweiten Sattelzug aufgefahren war, kam zwar per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Polizei äußerte aber in einer Mitteilung wenig Hoffnungen, dass er überleben wird. Die beiden anderen Fahrer seien leicht verletzt worden.

    Der Sattelzug des Unfallverursachers hatte den Angaben nach den zweiten Lkw auf das Auto geschoben. Dieses sei in den Sattelzug davor hineingedrückt worden. Die Feuerwehr schnitt den Unfallverursacher aus dem Führerhaus.

    Die Polizei sperrte die Richtungsfahrbahn Mannheim - Nürnberg. Auch in der Gegenrichtung werde der Verkehr wegen des Einsatzes behindert, hieß es.

