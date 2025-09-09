Icon Menü
Unfälle: Senior wird von Wohnwagen überrollt und schwer verletzt

Unfälle

Senior wird von Wohnwagen überrollt und schwer verletzt

Ein 84-Jähriger verletzte sich beim Rangieren seines Wohnwagens schwer. Wie es zu dem Unfall kam und warum die Feuerwehr eingriff.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Sanitäter brachten den schwer verletzten Mann in eine Klinik. (Symbolbild)
    Sanitäter brachten den schwer verletzten Mann in eine Klinik. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

    Von seinem Wohnwagen ist ein 84-Jähriger in Aalen (Ostalbkreis) überrollt und schwer verletzt worden. Der Senior habe den Wohnanhänger mit einer elektrischen Rangierhilfe, einem sogenannten Mover, von der Straße in die Hofeinfahrt fahren wollen, teilte die Polizei mit. Beim Abstellen habe er vergessen, das technische Gerät zu arretieren.

    Als der Senior die Bremsen löste, rollte der Anhänger den Angaben zufolge los. Der Senior wurde unter dem Wohnwagen eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Sanitärer brachten ihn in eine Klinik.

