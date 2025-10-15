Unfall mit drei Lastwagen auf A6 - Fahrer eingeklemmt

Bei einem Unfall mit drei beteiligten Lastwagen auf der Autobahn 6 bei Waldenburg östlich von Heilbronn ist ein Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann sei im Fahrerhaus eingeklemmt und von Rettungskräften herausgeschnitten worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein Lastwagen am späten Mittag im Hohenlohekreis auf ein Stauende auf, in der Folge wurden die drei Fahrzeuge aufeinander geschoben.

Nach Angaben der Sprecherin wurde der betroffene Abschnitt der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg voll gesperrt. Unklar blieben zunächst die Dauer die Sperrung und der genaue Unfallhergang. Dem ADAC-Staumelder zufolge müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf mehrere Kilometer Stau und mindestens eine Stunde Zeitverlust zwischen den Anschlussstellen Öhringen und Schwäbisch Hall einstellen.