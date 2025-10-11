Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Baden-Württemberg
Icon Pfeil nach unten

Unfall: Autofahrerin bei Kollision schwer verletzt

Unfall

Autofahrerin bei Kollision schwer verletzt

Eine Frau kommt mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Sie will gegenlenken - und gerät in den Gegenverkehr.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Rettungskräfte brachten die beteiligten Fahrerinnen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
    Rettungskräfte brachten die beteiligten Fahrerinnen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Bei einem Frontal-Zusammenstoß auf einer Landstraße im Landkreis Böblingen sind zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Eine der Fahrerinnen war laut Polizei mit ihrem Wagen in einer Kurve bei Herrenberg erst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann beim Versuch, zurück auf die Straße zu lenken, in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß der Wagen der 69-Jährigen demnach mit dem Auto einer entgegenkommenden 19-Jährigen zusammen.

    Die 69-Jährige wurde bei dem Unfall am Freitag schwer verletzt, die 19-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten beide Frauen in ein Krankenhaus. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden, die Fahrbahn wurde gesperrt. Auch die Straßenmeisterei war im Einsatz. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 14.000 Euro.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden