Busunfall in Karlsruhe – mehrere Menschen leicht verletzt

Bei einem Busunfall in Karlsruhe sind zwei Fahrgäste leicht verletzt worden. Ein 22 Jahre alter Autofahrer stieß auf der Bundesstraße 36 mit einem Bus zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Linienbus prallte in der Folge gegen einen Ampelmast, der auf ein an der Kreuzung wartendes Fahrzeug kippte. Anschließend geriet der Bus in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem ebenfalls wartenden Auto.

Zwei Insassen des Busses im Alter von 48 und 75 Jahren sowie der 22 Jahre alter Autofahrer erlitten leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.