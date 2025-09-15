Lieferwagen kollidiert mit Baum - Fahrer schwer verletzt

Ein Mann ist in Lauf (Ortenaukreis) mit einem Lieferwagen gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Das Fahrzeug war am frühen Nachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache von einer abschüssigen Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Es überschlug sich und klemmte den 55 Jahre alten Fahrer unter sich ein.

Ein Mann half der Feuerwehr den Angaben zufolge mit einem Traktor das Fahrzeug hochzuheben und den Schwerverletzten zu befreien. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus.

Angaben zur Ladung und einem möglichen Schaden machte die Polizei zunächst nicht. Die Unfallursache war den Beamten zufolge Gegenstand der Ermittlungen.