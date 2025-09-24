Seniorin wird von Kleintransporter erfasst und stirbt

Eine Seniorin ist in Rastatt von einem Kleintransporter erfasst worden und gestorben. Polizeiangaben zufolge erlag die 86-Jährige ihren Verletzungen in einer Klinik.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 31-jährige Transporterfahrer am Dienstag rückwärts aus einer Einfahrt gefahren. Die Frau ging zu Fuß dahinter über den Gehweg, wurde erfasst, fiel zu Boden und wurde offenbar durch das Fahrzeug überrollt. Die Polizei sucht nach Zeugen.