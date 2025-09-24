Karambolage mit sieben Autos und sieben Verletzten

Bei einem Unfall auf der Autobahn 659 am Viernheimer Kreuz (Landkreis Bergstraße) sind mehrere Autos aufeinander aufgefahren - mehrere Menschen wurden verletzt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Mannheim war am Morgen teilweise gesperrt, wie die Polizei berichtete. Insgesamt waren an dem Unfall sieben Autos beteiligt, ebenso viele Menschen wurden dabei leicht verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte ein Autofahrer gebremst, weitere Fahrer konnten einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Ursache war zunächst unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf 70.000 Euro.