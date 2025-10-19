Icon Menü
Unfall: Mann fährt in Gegenverkehr - drei Schwerverletzte

Unfall

Mann fährt in Gegenverkehr - drei Schwerverletzte

Ein Autofahrer überholt trotz durchgezogener Linie und Gegenverkehr. Er selbst und zwei weitere Menschen verletzen sich schwer.
Von dpa
    Die Polizei sperrte die Bundesstraße 523. (Symbolbild)
    Die Polizei sperrte die Bundesstraße 523. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einem verbotenen Überholmanöver bei Tuttlingen-Esslingen (Landkreis Tuttlingen) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Der Fahrer des anderen Autos wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Fahrer soll trotz Gegenverkehr und durchgezogener Linie überholt haben und dann mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen sein. Sein Auto wurde nach dem Aufprall in den Straßengraben geschleudert.

    Der Fahrer und sein Beifahrer wurden schwer verletzt. Auch im entgegenkommenden Auto wurde die Beifahrerin schwer verletzt. Die Polizei sperrte die Bundesstraße 523 zeitweise.

