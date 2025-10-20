Motorradfahrer stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus

Ein Motorradfahrer ist nach einem Sturz mit seiner Maschine bei Allmendingen (Alb-Donau-Kreis) ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben starb der 62-Jährige trotz Reanimationsversuchen auf der Fahrt ins Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Todesursache ein medizinisches Problem und nicht der Unfall selbst, hieß es.

Der Mann war am Sonntagmittag auf der Kreisstraße 7334 von Allmendingen-Grötzingen mit seiner Maschine gestürzt und im Grünstreifen der Gegenfahrspur liegengeblieben. Eine Zeugin hatte die Rettungskräfte gerufen.