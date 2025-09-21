Icon Menü
Unfall: Vierjähriger von Polizeiauto erfasst - Schwer verletzt

Unfall

Vierjähriger von Polizeiauto erfasst - Schwer verletzt

Ein kleiner Junge fährt mit seinem Laufrad plötzlich auf die Straße. Dort kommt es zur Kollision mit einem Streifenwagen. Das Kind verletzt sich schwer.
Von dpa
    Der schwer verletzte Junge wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild)
    Der schwer verletzte Junge wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa

    Ein vierjähriger Junge ist in Leutkirch im Allgäu von einem Polizeiauto erfasst und dabei schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen sei das Kind am Abend mit seinem Laufrad im Kreis Ravensburg unvermittelt auf die Straße gefahren und dort mit dem Streifenwagen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Zum Unfallzeitpunkt sei der Wagen ohne Sondersignale unterwegs gewesen.

    Nach einer Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Junge laut Mitteilung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zur Betreuung von Angehörigen und Zeugen waren demnach zahlreiche Sanitätskräfte im Einsatz. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurden Ermittlungen aufgenommen und ein Gutachter hinzugezogen.

