Bürgerbüro Süd in Stuttgart wegen Mäusen geschlossen

Das Bürgerbüro Süd in Stuttgart ist wegen Mäusebefalls geschlossen. Die Schließung soll voraussichtlich bis Ende Oktober dauern, wie die Stadt Stuttgart mitteilte. Die Bürger können für ihre Anliegen jedes andere offene Bürgerbüro der Stadt besuchen. Bereits fertiggestellte Ausweisdokumente können die Bürger im Bürgerbüro Mitte abholen. Die Mitarbeiter des Bürgerbüros Süd verstärken unterdessen die anderen Büros in Stuttgart.
Ungeziefer
