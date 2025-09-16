Icon Menü
Verkehr

A8 Richtung Karlsruhe nach Lastwagen-Brand weiter gesperrt

Ein technischer Defekt soll den Lkw-Brand auf der A8 bei Pforzheim ausgelöst haben. Bis wann soll die Sperrung in Fahrtrichtung Karlsruhe andauern?
    Der Schaden liegt laut Polizei im mittleren sechsstelligen Bereich. (Symbolbild)
    Der Schaden liegt laut Polizei im mittleren sechsstelligen Bereich. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Nach dem Brand eines mit Fahrzeugen beladenen Lastwagens bleibt die Autobahn 8 bei Pforzheim in Richtung Karlsruhe bis voraussichtlich zum Abend gesperrt. Zwischen Pforzheim-Ost und Pforzheim-Nord seien Fräsarbeiten nötig, um den beschädigten Fahrbahnbelag zu erneuern, teilte die Polizei mit.

    Die Fahrbahn in Richtung Stuttgart war bereits am Montagmittag wieder frei, dort hatte sich ein rund zehn Kilometer langer Stau gebildet.

    Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 420.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ersten Ermittlungen zufolge löste ein technischer Defekt das Feuer aus, wie die Polizeisprecherin sagte.

