Verkehr: Baden-Württemberger baut tödlichen Unfall in Österreich

Verkehr

Baden-Württemberger baut tödlichen Unfall in Österreich

Ein 66-Jähriger aus dem Landkreis Freudenstadt gerät mit seinem Auto in Österreich in den Gegenverkehr. Der Fahrer eines entgegenkommenden Wagens wird bei dem Unfall getötet.
    Der 66-Jährige aus dem Landkreis Freudenstadt wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild)
    Der 66-Jährige aus dem Landkreis Freudenstadt wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Matthias Röder/dpa

    Ein 66 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Freudenstadt hat in Österreich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Der Autofahrer geriet in Mellau aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wie die Polizei Vorarlberg mitteilte. Dort stieß er mit dem Wagen eines 70-Jährigen zusammen.

    Der Mann aus Baden-Württemberg wurde von Rettungskräften aus seinem Wagen geborgen und kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Seine Beifahrerin konnte sich selbst befreien und kam ebenfalls verletzt in eine Klinik. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Seine Beifahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus geflogen.

