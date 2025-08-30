Fahrer vom Handy abgelenkt? Zwei Verletzte nach Unfall

Ein offenbar abgelenkter Autofahrer hat auf der Bundesstraße 311 bei Oberdischingen (Alb-Donau-Kreis) einen schweren Unfall verursacht. Der 27-Jährige war nach ersten Erkenntnissen der Polizei mit seinem Handy beschäftigt, als er auf ein stehendes Auto auffuhr, das wiederum auf ein davor wartendes Fahrzeug geschoben wurde. Der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und kam in eine Klinik. Die 57 Jahre alte Fahrerin des Fahrzeugs, mit dem er kollidierte, wurde laut Polizei mittelschwer verletzt.

Die Polizei stellte das eingeschaltete Handy des 27-Jährigen auf dem Armaturenbrett sicher. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die B311 war für etwa eine Stunde voll gesperrt.