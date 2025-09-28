Flucht vor Polizei endet mit Unfall

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) vor einer Kontrolle der Polizei geflüchtet und dabei verunfallt. Verkehrsteilnehmer hatten den 23-Jährigen den Beamten gemeldet, weil er Schlangenlinien fuhr, wie die Polizei mitteilte. Der Mann flüchtete mit seinem Auto mit teils überhöhter Geschwindigkeit. Beim Verlassen der Autobahn prallte er den Angaben zufolge wegen seines hohen Tempos in einer Kurve unter anderem gegen Warnbaken und Ausfahrtschild.

Der Fahrer und seine beiden 16 Jahre alten Mitfahrerinnen versuchten noch zu Fuß zu flüchten, wurden jedoch schnell von den Beamten gefasst. Die drei kamen laut Polizei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Da bei dem Autofahrer der Verdacht auf Beeinflussung durch Betäubungsmittel bestand, wurde ihm Blut entnommen. Dies und das Fehlen eines gültigen Führerscheins hatten ihn den Angaben nach zu seiner Flucht verleitet.