Frontalcrash gegen Baum – Fahrer stirbt im Krankenhaus

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen im Kreis Ludwigsburg gegen einen Baum geprallt und dabei tödlich verletzt worden. Zuvor sei der 56 Jahre alte Mann am Donnerstagmittag bei Oberstenfeld aus zunächst unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Durch den Aufprall sei er zurück auf die Fahrbahn geschleudert worden und daraufhin dort stehen geblieben.

Der Mann starb kurze Zeit später im Krankenhaus. Neben der Polizei, der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die betroffene Stelle der Landesstraße 1117 war für rund sechs Stunden gesperrt.