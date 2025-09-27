Mann stolpert und gerät zwischen Straßenbahn und Bahnsteig

Ein Mann ist in Karlsruhe zwischen Straßenbahn und Bahnsteig eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Der 47-Jährige sei ersten Erkenntnissen zufolge am Freitag gestolpert, als gerade eine Bahn an eine Haltestelle fuhr, sagte eine Polizeisprecherin. Um den Mann zu befreien, mussten Teile der Straßbahnverkleidung abgenommen werden. Sanitäter brachten den Schwerverletzten anschließend in ein Krankenhaus.

