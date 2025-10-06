Massenkarambolage mit acht Autos auf der A5

Sieben Autos sind auf der Autobahn 5 bei Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis) aufeinander aufgefahren. Drei Autofahrer in der Mitte hätten am Sonntag zwar noch rechtzeitig gebremst, doch seien ebenfalls durch einen Auffahrunfall aufeinander aufgeschoben worden, wie die Polizei mitteilte. Auslöser für den Unfall war ein 57 Jahre alter Autofahrer, der zu spät bemerkte, dass das Auto vor ihm bremste.

Ausweichmanöver misslingt

Ein 31-Jähriger versuchte noch mit seinem Wagen der Massenkarambolage auszuweichen. Beim Spurwechsel touchierte er aber den Angaben zufolge das Heck des letzten Wagens. Insgesamt erlitten vier Menschen im Alter zwischen 24 und 55 Jahren leichte Verletzungen und wurden von Sanitätern in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von rund 96.000 Euro. Der betroffene Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe war für etwa sechs Stunden gesperrt.