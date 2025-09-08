Mit 3,3 Promille am Steuer - Führerschein gültig?

Ein mutmaßlich betrunkener Autofahrer ist in Freudenstadt aus dem Verkehr gezogen worden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest habe einen Wert von 3,3 Promille ergeben, teilte die Polizei mit. Der 31 Jahre alte Mann habe stark nach Alkohol gerochen.

Ihn erwarte jetzt eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Polizei müsse zudem noch ermitteln, ob der Mann einen gültigen Führerschein habe.