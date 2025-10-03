Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 72 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall bei Tuttlingen schwer verletzt worden. Er sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit.

Zeugen sei der Mann wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen. Der 72-Jährige sei mit seiner Maschine von der Straße abgekommen, habe die Leitplanke touchiert und sei gestürzt. Die Bundesstraße 14 war am Donnerstag für rund eine halbe Stunde voll gesperrt.