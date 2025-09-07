Vier Menschen bei Autounfall verletzt

Auf der Bundesstraße 32 bei Amtzell (Kreis Ravensburg) ist ein Auto gegen einen Baum geprallt und alle vier Insassen sind verletzt worden. Grund für den Unfall sei ersten Ermittlungen nach ein Sekundenschlaf des 49 Jahre alten Fahrers gewesen, teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge wurde die 46 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt. Die anderen Insassen erlitten am späten Samstagabend leichte Verletzungen.

Alle vier Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße wurde für rund zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt. Der Schaden wurde auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten. Den 49-Jährigen erwarte eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.